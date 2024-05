La ligne de tram 19 sera perturbée jusqu’à dimanche

Alors que les voies situées boulevard de Smet de Naeyer, entre les arrêts Guillaume De Greef et Stuyvenbergh sont usées, celles-ci seront remplacées, et les travaux entraîneront l’interruption de la ligne de tram 19 pendant plusieurs week-ends.

Concrètement, le tram est interrompu entre les arrêts Cimetière de Jette et De Wand. “Les trams 19 sont remplacés par des T-bus entre les arrêts Cimetière de Jette et De Wand. Entre les arrêts Guillaume De Greef et De Wand, les T-bus circulent via le square Prince Léopold, le boulevard Bockstael et l’avenue du Parc Royal. L’arrêt Saint-Lambert est desservi par les trams 7, l’arrêt Stuyvenbergh par le métro 6 et l’arrêt Ernest Salu n’est pas desservi“, explique la Stib.