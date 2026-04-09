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La ligne de métro 5 interrompue temporairement : la circulation reprend progressivement

Une ligne de métro a été interrompue plusieurs minutes ce jeudi matin.

La ligne de métro 5 a été temporairement interrompue ce jeudi matin, annonce la Stib. En cause : une interruption dans les voies à hauteur de la station Veeweyde.

Le métro a donc été interrompu entre la gare de l’Ouest et le Ceria. Aux alentours de 8h35, la Stib a annoncé que la circulation reprenait progressivement entre les deux stations.

Rédaction

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