La liaison ferroviaire vers le port de Bruxelles terminée mais pas utilisée : un échec ?

Plusieurs raisons, notamment logistiques, expliquent l’absence de train sur cette ligne depuis un an.

C’était un projet annoncé en grande pompe il y a deux ans. Le raccordement du port de Bruxelles au reste du réseau ferroviaire belge, depuis la gare de Schaerbeek-Formation. Quelques centaines de mètres de voies. Annoncés effectifs pour le 30 juin 2024. Une étape symbolique dans la décarbonisation du transport logistique dans la capitale. Si les travaux sont en effet bel et bien terminé, cela fait un an que la ligne est inutilisée. “L’objectif était de reconnecter le port de Bruxelles au réseau ferroviaire belge et européen“, explique Sylvain Godfroid, porte-parole du port de Bruxelles.

Sur papier, la solution est idéale, moins polluante, plus verte que les nombreux camions qui passent chaque jour par Bruxelles. Alors pourquoi toujours rien ? Plusieurs explications, dont du retard dans des travaux d’élargissement du terminal à conteneurs du port, dont la fin est prévue vers octobre-novembre.

Du côté d’Infrabel, on nous indique que le fret ferroviaire stagne depuis plusieurs années, et de mentionner l’exemple de la fin d’Audi Brussels, importante industrie automobile.

Est-ce pour autant un échec ? Pas selon le port de Bruxelles. “La liaison a été testée et utilisée avec succès. D’anciennes locomotives en fin de vie ont été acheminées vers le port de Bruxelles puis par bateau“, nous explique Sylvain Godfroid. “Mais c’est vrai que les changements dans le monde de la logistique prennent du temps” en raison de contraintes différentes que pour le transport par la route. “Il y a par exemple la question de créneaux à réserver pour opérer un train de marchandise sur le réseau d’Infrabel.” En tout cas, on reste optimiste sur l’avenir de cette liaison.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Gauthier Flahaux et Hugo Moriamé