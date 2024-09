La future opposition dénonce le blocage du parlement fédéral

Le groupe PS de la Chambre a dénoncé lundi l’annonce faite par le formateur à propos des propositions de loi qui ne recueillent pas le consensus des partis de l’Arizona. Alors même qu’il n’y a pas encore de gouvernement, le parlement est déjà bloqué, s’est-il indigné.

La N-VA, le MR, les Engagés, Vooruit et le CD&V se sont engagés lundi à ne pas voter de texte qui ne recueillerait pas leur assentiment commun afin de ne pas entraver les négociations en vue de former un gouvernement fédéral. Or, mardi commence en commission de la Justice de la Chambre l’examen des propositions de loi qui revoient la législation en matière d’avortement. Sur ce point, l’Arizona est divisée. Ni le CD&V, ni la N-VA ne soutiennent les textes au contraire de Vooruit. Le MR et les Engagés laissent sur ce sujet la liberté de vote à leurs députés.

► Lire aussi | Le Roi prolonge la mission du formateur, Bart De Wever, jusqu’au 17 octobre

“Il n’y a pas encore de gouvernement que déjà le parlement est bloqué. Les premières victimes sont les femmes et les travailleurs d’Audi puisqu’on n’avancera pas sur l’IVG, ni sur la réforme de la loi Renault. On est loin de la liberté de vote sur les sujets éthiques claironnée par le MR et les Engagés“, a déclaré le groupe socialiste francophone.

L’indignation était aussi de mise chez DéFI. Les amarantes soutiennent également une réforme de la loi sur l’avortement. “Les députés de l’Arizona seront donc des presse-boutons“, a regretté la présidente Sophie Rohonyi. “Les affaires courantes avaient au moins une vertu: la liberté de faire avancer des dossiers en dehors de tout cadenas gouvernemental. Cette liberté vient d’être mise sous cloche par le MR, les Engagés et leurs alliés”, a renchéri le député François De Smet.

► Lire aussi | Formation bruxelloise: Avec la N-VA, “c’est comme si vous engagiez un hacker professionnel pour gérer votre parc informatique”

Le PTB a ciblé Vooruit, seule formation de gauche de la probable future coalition. “Avant les élections, Vooruit faisait de l’avortement l’un de ses thèmes. Et maintenant, ils sont prêts à abandonner les femmes qui ont besoin d’un élargissement de la loi sur l’avortement? Et ce même avant la formation du gouvernement”, a lancé la cheffe de groupe Sofie Merckx.

Belga