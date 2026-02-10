La fusion des zones de police entame son parcours parlementaire

L’un des chantiers les plus attendus de la législature s’est ouvert mardi en commission de l’Intérieur de la Chambre. Les députés ont commencé l’examen du projet de loi de fusion des six zones de police bruxelloises.

Le texte du ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, crée un cadre pour la fusion volontaire de zones de police dans tout le pays, sauf à Bruxelles où elle est imposée. “Le statu quo n’est plus une option : nous devons revoir en profondeur notre architecture de sécurité“, a-t-il fait remarquer. “Les phénomènes criminels se sont complexifiés, et les interventions que notre police doit mener dépassent de plus en plus les périmètres communaux historiques. C’est particulièrement le cas de la grande criminalité organisée, et de son expression la plus visible: celle du narcotrafic, organisée par des structures aussi agiles que mortifères“.

►Lire aussi | Le ministre Quintin veut passer de 176 à 60 zones de police locales

À Bruxelles, l’existence de six zones relevait, selon lui, de la “bizarrerie belge” et constituait un “boulet“. La zone unique à Bruxelles devrait devenir une réalité opérationnelle entre octobre 2027 et janvier 2028. Elle comptera quelque 6.500 agents, ce qui en fera la première zone de police du pays. Le ministre MR n’y voit que des avantages: organisation plus robuste, plus grande capacité opérationnelle, capacité de spécialiser certaines unités, “back office” plus important, etc. Un montant de 65 millions d’euros accompagnera la fusion.

La réforme ne fait pas que des heureux. Dans l’opposition, Ridouane Chahid (PS) a regretté un “mariage forcé” et pointé du doigt un “cadeau fait à la N-VA“, cette fusion étant une vieille revendication flamande. Nabil Boukili (PTB) s’est inquiété du maintien d’une police de proximité. “La fusion ne crée pas un policier de plus mais une superstructure“, a-t-il ajouté.

►Lire aussi | Fusion des zones de police : “Un trophée obtenu par les flamands lors des négociations gouvernementales”, selon Benoît Cerexhe

Les bourgmestres conserveront leur pouvoir de police administrative dans leur commune. Leur intérêt est préservé, selon le ministre. Une procédure de sonnette d’alarme est mise en place, valable dans toute zone fusionnée. Elle permet de demander la suspension d’une décision du collège de police lorsqu’elle concerne la répartition géographique des postes de police, le plan zonal de sécurité, ou le budget, et qu’elle porte atteinte à l’intérêt général de la commune.

Belga