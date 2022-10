La “Fureur de lire” débarque dès mercredi à Bruxelles et en Wallonie

Comme chaque année à la mi-octobre, la “Fureur de lire” prend ses quartiers en Wallonie et à Bruxelles en vue de sensibiliser le grand public à la lecture, annonce lundi la ministre francophone de la Culture Bénédicte Linard.

De mercredi à ce dimanche, ce sont ainsi plusieurs centaines d’activités (rencontres, animations, lectures, concours, expositions, etc.) en lien avec la lecture, pour la plupart gratuites, qui seront proposées au sein des bibliothèques publiques, librairies, associations, etc. sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le thème de l’édition 2022 de cette opération de sensibilisation à la lecture est “Lire autrement”. L’objectif est de mettre en avant les lectures inattendues dans des lieux insolites. “Lire avec les yeux, les oreilles ou les doigts, lire et se faire lire des histoires, lire en rimes, lire dans des bulles, lire dans une autre langue. Un thème riche qui invite à lire partout et de toutes les façons !“

Les plus jeunes générations ciblées

Dans un souci de promotion de la lecture auprès des enfants, et ce, dès le plus jeune âge, des albums sont notamment distribués gratuitement aux 0-3 et 3-6 ans.

“Ouvrir un livre, s’évader, réfléchir, élargir son horizon, aller à la rencontre d’une autrice ou d’un auteur que ce soit via la poésie, les romans, la BD… La Fureur de Lire est une très belle opération pour faire découvrir au plus grand nombre et dès le plus jeune âge le plaisir de la lecture grâce à un concours, la distribution de magnifiques albums gratuits pour les enfants, la publication de nouvelles, poèmes et albums spécifiquement pour cet événement, et une foule d’autres outils et publications”, commente Bénédicte Linard, ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le programme complet des activités à Bruxelles est à retrouver sur le site de l’événement.

