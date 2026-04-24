La friterie du Miroir à Jette tarde à ouvrir: la commune va devoir débourser près de 90.000 €

Coût inattendu de près de 90.000 euros : la remise en service de la friterie du Miroir à Jette se complique et tarde à se concrétiser.

L’annonce avait fait beaucoup de bruit en octobre 2025 : l’animateur radio David Antoine et son associé Sébastien de Messemaeker ont été choisis pour reprendre la célèbre friterie du Miroir à Jette. L’ouverture annoncée pour le début de l’année 2026 n’a, visiblement, toujours pas eu lieu en avril.

“Lors d’une visite des installations en mars, il a été constaté que la friteuse ne fonctionnait plus, en raison d’un manque d’entretien par le concessionnaire précédent, dans un contexte où l’équipement atteignait un âge avancé (près de 20 ans)“, explique le Collège de Jette dans un communiqué.

“Le Collège a dès lors privilégié l’acquisition d’une nouvelle friteuse plutôt que de risquer une succession de pannes et de réparations“, complète la commune.

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Ce sera à la commune de prendre en charge le coût non négligeable de cet équipement, qui s’élève à 89.000 €, incluant la réfection de la ventilation. “L’appel à candidatures lancé par l’administration mentionnait les équipements disponibles sur les lieux“, justifie le Collège. Cette friteuse appartiendra à la commune.

Alors, quand pourra-t-on finalement déguster les frites sur la place Reine Astrid ? Il faudra s’armer de patience : “En vue de l’ouverture, dont la date reste à déterminer et qui sera annoncée conjointement par la commune et le nouveau concessionnaire, des travaux complémentaires seront réalisés dans les prochaines semaines, notamment au niveau du plafond de la friterie ainsi que diverses améliorations techniques.”

Jette assure que “l’ambition collective est de pouvoir redémarrer l’établissement dans les meilleures conditions possibles et durables.”

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