La Flandre investit 2 millions supplémentaires pour renforcer le néerlandais dans les écoles de la périphérie

Dans la périphérie bruxelloise, 45% des enfants parlent une autre langue à la maison et 40% ont droit à une allocation d’études.

Un budget supplémentaire de 2 millions d’euros sera alloué aux écoles de la périphérie flamande de Bruxelles afin d’y renforcer le néerlandais, a annoncé mardi le ministre flamand de la Périphérie Ben Weyts (N-VA) lors d’une visite au campus GO! dans la commune à facilités de Wemmel.

Ces 2 millions seront versés à l’asbl Rand, qui existe depuis 2022. Depuis lors, 23 écoles secondaires et plus de 200 enseignants dans les 19 communes de la périphérie et à Hal ont reçu des conseils pour mettre en œuvre une politique linguistique renforcée en faveur du néerlandais. Plus de 15.000 élèves ont ainsi été touchés. Parmi eux, 45% parlent une autre langue à la maison et 40% ont droit à une allocation d’études.

Afin que davantage d’écoles puissent bénéficier du projet, le ministre Weyts alloue désormais 2 millions d’euros supplémentaires pour les deux prochaines années scolaires. Les écoles intéressées pourront s’inscrire en février. Selon Ben Weyts, sept écoles souhaitent déjà le faire.

“L’enseignement dans la périphérie flamande est soumis à une forte pression en raison d’une moindre connaissance du néerlandais par les élèves et les parents“, explique Ben Weyts. “Nous apportons désormais un soutien supplémentaire à l’école, mais les parents doivent également prendre leurs responsabilités. Les parents doivent opter pleinement pour le néerlandais, même en dehors des heures de classe.“

