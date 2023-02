La fermeture du Cinéma Aventure n’est pas justifiée selon son directeur

Jérôme Branders réclame la réouverture du cinéma dès ce samedi.

Mardi soir, le Cinéma Aventure de la Galerie du Centre a été évacué. Plusieurs personnes se plaignaient d’irritations des voies respiratoires et des yeux. L’une d’entre-elles a fait un malaise et a été emmenée à l’hôpital. La cause du problème n’est pas encore précisément déterminée, mais la piste privilégiée porte sur des solvants utilisés par les différents salons de manucure. Dans la galerie, on ne dénombre pas mois de 28 commerces de pose et de soin des ongles, sans véritable système d’évacuation de l’air.

“Cela fait des années que nous alertons les pouvoirs publics, Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles sur les dangers de la dispersion des solvants émanant des ongleries vers la galerie du Centre. Nous les informons de manière permanente des infractions commises chaque jour par les propriétaires et exploitants des ongleries”, explique Jérôme Branders, le directeur du cinéma. “Malheureusement, malgré toutes nos demandes, aucune réelle mesure n’a été prise par les autorités. Cela a abouti à l’accident de ce mardi 21 février”.

Selon Jérôme Branders, une inspection a eu lieu le lendemain des faits, mais n’a pu aboutir puisque tous les locaux des ongleries étaient fermés et que les responsables présents n’ont pas ouvert leurs portes. “À part cela, l’unique mesure prise est la fermeture généralisée de toute la Galerie du Centre. Et ce, sans même que nous soyons avisés de prochaines démarches ou inspections qui doivent avoir lieu et de leurs délais“.

Depuis, le cinéma est donc resté fermé. Le cabinet du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles avance que cette décision a été prise pour permettre aux services compétents de “diligenter les contrôles adéquats afin de s’assurer qu’il n’y ait plus de risque pour la santé des personnes”. Mais le directeur de l’institution culturelle ne peut se contenter de cette justification. “Après tous les efforts que nous faisons continuellement pour que le problème majeur de cette galerie soit résolu et pour vous assurer le meilleur accueil, nous ne pouvons accepter de subir maintenant une fermeture pour une durée indéfinie. Nous commencions à peine à nous relever, un an après l’hécatombe culturelle liée aux années de pandémie, la fin des masques et du CST dans nos salles. Aujourd’hui, nous demandons au minimum d’être informés de ce qui sera fait et dans quels délais”.

Le Cinéma Aventure indique avoir adressé aujourd’hui un courrier au Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), pour lui demander de rouvrir notre cinéma dès demain, sa fermeture ne se justifiant absolument pas.

