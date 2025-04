La Fédération bruxelloise de l’agriculture urbaine menacée par l’absence de gouvernement

“Sans gouvernement régional d’ici fin juin, c’est la fin de notre fédération et le gaspillage de quatre années de soutien public”, alerte mercredi la Fédération bruxelloise des professionnels de l’agriculture urbaine (FedeAU). Elle fait savoir qu’en l’absence de gouvernement bruxellois d’ici fin juin, elle sera contrainte de licencier ses employés et cesser ses activités.

La FedeAU rassemble une cinquantaine de projets agricoles durables, productifs et pédagogiques à Bruxelles et dans sa périphérie. “Bruxelles a été classée deuxième ville occidentale la plus dynamique en agriculture urbaine”, rappelle la Fédération, faisant référence au classement effectué en 2023 par le Laboratoire sur l’agriculture urbaine de Montréal. “C’est une véritable chance pour notre Région, car l’agriculture urbaine professionnelle génère de nombreux impacts positifs et concrets pour la ville et ses habitants”, soutient la FedeAU. Elle rappelle notamment l’existence de près de 400 emplois locaux relevant de l’économie sociale et circulaire, de 470 tonnes de nourriture “de qualité” produites chaque année, ou encore de “85.000 citoyens sensibilisés annuellement via des activités pédagogiques, sociales et formatives”.

La crainte de devoir licencier ses deux employées et cesser ses activités grandit au sein de la FedeAU, sachant que 60% de son financement dépend d’une subvention facultative régionale non reconduite depuis janvier, faute de gouvernement.

Elle explique fonctionner avec 40% de son budget depuis lors, et prévoit d’arriver au bout de ses ressources en juillet. “Comme pour de nombreuses associations, l’absence de gouvernement de plein exercice asphyxie les finances de la FedeAU et paralyse toute perspective de stabilité financière à court terme”, pointe la coordinatrice de la Fédération, Gaëtane Charlier. La FedeAU appelle les autorités régionales à garantir “dans les plus brefs délais” la continuité du financement de la fédération. “Sans soutien rapide, un secteur exemplaire pour la transition économique, écologique et sociale risque de sombrer dans l’indifférence.”

