La deuxième édition du Rollercoaster Festival aura lieu le 3 décembre : “On est très fières d’accueillir de très beaux invités”

Le 3 décembre aura lieu la 2e édition du Rollercoaster Festival au Fox. Il s’agit d’une journée imaginée par des femmes et pour des femmes indépendantes, cheffes d’entreprises, salariées, en reconversion ou avec l’envie de s’inspirer. Les fondatrices étaient les invitées du 12h30.

La première édition avait rassemblé plus de 800 personnes selon les organisatrices : “Avec un profil de femmes très varié, l’idée du festival est de s’adresser à toutes les femmes, aussi bien des femmes en reconversion, des femmes qui cherchent du sens, qui cherchent de l’inspiration, des entrepreneures, des cheffes d’entreprises, et toutes les femmes qui ont envie de passer un moment pour elles”, expliquent les organisatrices, qui visent donc les profils les plus variés possibles.

Le festival aura lieu le 3 décembre de midi à minuit. La première partie de la journée est plutôt consacrée au business, au travail, avec des conférences de tout type, expliquent Émilie Duchêne et Clio Goldbrenner : “Ça touche tous les sujets de la vie des femmes, autant la santé mentale que l’amitié, l’amour, la résilience, le business, comment créer de grandes communautés, comment être créatif dans son travail, la méditation, le stress… On aborde vraiment beaucoup de sujets.”

Cette édition sera également marquée par la présence de la chanteuse Louane, qui participera à un atelier sur la résilience. “Il y a au total une vingtaine de prises de parole avec des femmes et des hommes qui viennent parler. C’est un réseau qu’on a construit et qu’on a étendu. On est très fières d’accueillir de très beaux invités.” déclarent les organisatrices.

La deuxième partie de la journée sera marquée par un concert acoustique puis une soirée DJ. Les places sont à réserver sur le site internet. L’accès au festival est payant à partir de 49 euros.