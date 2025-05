La CSC grime l’Arizona en Dalton et dénonce un “transfert d’argent vers les actionnaires”

Le syndicat chrétien appelle notamment à une modification de la loi sur la norme salariale de 1996.

La CSC a mené mardi après-midi une action symbolique devant la gare de Bruxelles-Congrès afin de dénoncer les “mesures du gouvernement Arizona qui affaiblissent le pouvoir d’achat des travailleurs”.

Lors de ce rassemblement réunissant une trentaine de militants, les présidents des partis de la coalition Arizona, Bart De Wever, Georges-Louis Bouchez, Sammy Mahdi, Maxime Prévot et Conner Rousseau, ont été grimés en Dalton, délivrant des cadeaux aux actionnaires. “Avec les mesures proposées, il y a un transfert d’argent de la sécurité sociale vers les actionnaires de groupes internationaux”, dénonce ainsi Gaëtan Stas, secrétaire général de la CSC Alimentation et Services. Selon les calculs de l’organisation, la part de richesse “qui va aux travailleurs” (soit la rémunération des salariés divisée par la valeur ajoutée brute, selon les comptes de la BNB et de l’ONSS), est passée entre 1995 et 2024 de 63,2% à 58,3%. “Si les travailleurs retrouvaient leur part du gâteau de 1995, chaque travailleur du secteur privé aurait dû recevoir 5.834 euros en 2024, soit une augmentation de salaire moyenne de 8,4 %”, estime le syndicat chrétien. “Dans le même temps, les entreprises privées ont reçu 17,7 milliards de subventions directes de l’État et ont versé 19,2 milliards d’euros de dividendes.”

Le syndicat s’inquiète notamment de la marge salariale dictée par la loi de 1996 qui sera nulle en 2025 et en 2026. “Nous avons espoir de faire changer la méthode de calcul sur la marge salariale et de permettre une amélioration des salaires lors des négociations sur l’accord interprofessionnel”, indique Gaëtan Stas.

Cette action de la CSC est la première d’une série qui se poursuivra les 6 et 17 juin. Avant une nouvelle journée d’actions en front commun le 25 juin.

