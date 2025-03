La CSC Alimentation dépose un préavis d’actions illimités à partir du 31 mars

En réaction aux mesures du gouvernement Arizona, la CSC Alimentation et Services va déposer des préavis d’actions illimités pour l’ensemble de ses secteurs d’activités, a-t-elle annoncé vendredi.

Cela concerne plus de 20 secteurs, dont le nettoyage, les titres-services ou le commerce alimentaire. “Les travailleurs refusent catégoriquement une dégradation de leurs conditions de travail déjà précaires”, explique le syndicat chrétien.

Ces préavis s’appliquent aux secteurs de l’industrie et du commerce alimentaire, mais aussi à l’horeca, au tabac, à la gestion d’immeubles, aux travailleurs domestiques, à l’agriculture, l’horticulture, au nettoyage, au gardiennage, aux titres-services, aux casinos, aux attractions touristiques ou encore aux cinémas.

Les travailleurs de ces secteurs, considérés comme “essentiels” durant la pandémie de coronavirus, sont particulièrement touchés par les mesures gouvernementales, souligne le syndicat. Ce dernier pointe notamment l’allongement des carrières, la flexibilité accrue du temps de travail et la baisse du pouvoir d’achat. “Le calcul du temps de travail sur base annuelle et la suppression du contrat de minimum un tiers temps rendront encore plus difficiles l’équilibre vie privée-vie professionnelle et l’accès à la protection sociale”, cite l’organisation syndicale.

La modification du travail de nuit, le blocage des salaires et le report à 2029 d’une légère hausse du net sont également dénoncés. Pour Steve Rosseel, président de la CSC Alimentation et Services, ces préavis d’actions illimités sont “à la hauteur des attaques contre les travailleurs. Aller chercher de l’argent dans les poches des travailleurs, ce n’est plus possible. Il est temps que les épaules les plus larges soient mises à contribution”, prévient-il.

Ces préavis prendront donc effet le 31 mars, date qui coïncide avec la journée de grève générale en Belgique

