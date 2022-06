La Croix-Rouge de Woluwe-Saint-Pierre recherche d’urgence un nouveau local

Les bâtiments de la section locale de la Croix-Rouge, qui sont propriété de la commune, seront détruits dans deux mois pour céder la place à un nouveau projet immobilier.

“La Croix-Rouge de Woluwe-Saint-Pierre bientôt à la rue !“, l’appel est lancé. Le temps presse. En effet, les bâtiments dans lesquels se trouve actuellement l’association, rue François Gay, vont laisser place à un projet immobilier comprenant une vingtaine de logements publics, acté en 2015 par le conseil communal. La commune a permis à la Croix Rouge d’occuper momentanément les lieux jusqu’au début des travaux, qui doivent normalement commencer à la fin de cette année.

Malheureusement, la commune ne dispose aujourd’hui d’aucune alternative parmi ses bâtiments publics pour accueillir les bénévoles durant la durée des travaux, qui devraient s’étendre jusqu’en 2024. “Après les travaux, l’ASBL communale PAJ occupera les nouveaux locaux et la Croix Rouge pourra donc investir les leurs. Mais d’ici là, nous n’avons aucune solution au niveau communal“, se désole Carine Kolchory, échevine de la Santé et du Logement de Woluwe-Saint-Pierre.

Une aide essentielle pour les plus vulnérables

C’est pourquoi, la commune et la Croix Rouge multiplient les appels aux propriétaires de biens privés sur le territoire communal. “Les personnes les plus vulnérables ne peuvent se passer de l’appui de la Croix-Rouge“, alerte l’ASBL qui, parmi ses services, organise notamment une aide alimentaire, un bar à soupe, un magasin de seconde main et une aide aux personnes sans-abri. “La section locale, qui ne comptait qu’une dizaine de bénévoles en 2010, est aujourd’hui l’une des plus dynamiques de Bruxelles, forte de plus de 300 membres bénévoles“.

Un avis partagé par la commune. “La Croix Rouge remplit un rôle majeur dans notre commune“, souligne Carine Kolchory. “Nous n’avons aucune envie de perdre cette équipe qui fait un travail remarquable“.

Si vous pensez avoir une solution qui permettrait à la section locale de Woluwe-Saint-Pierre de continuer ses activités, vous pouvez les contacter à l’adresse contact@crwsp1150.be

V.d.T. – Photo : Croix ROuge de Woluwe-Saint-Pierre