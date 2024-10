La Composante médicale de la Défense a 50 ans: des célébrations ont eu lieu au Cinquantenaire

La Composante médicale de la Défense a célébré ses 50 ans à Bruxelles avec la remise de bannières historiques par la princesse Astrid.

La Composante médicale de la Défense a célébré vendredi son 50e anniversaire sur l’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles en présence de son commandant, le général-major Marc Ongena, de la princesse Astrid et du chef de la Défense (CHOD) Frederik Vansina. Durant la parade militaire organisée pour l’occasion, la Princesse a remis deux bannières belges historiques à la composante.

L’armée belge était à l’origine constituée de plusieurs composantes disposant chacune d’un service médical subordonné. Ce n’est qu’en 1974, sous l’impulsion du ministre de la Défense de l’époque, Paul Vanden Boeynants (PSC), que le Service médical autonome voit le jour via un arrêté royal. Cette branche est depuis lors sur un pied d’égalité avec les trois autres qui constituent la Défense belge : l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine. Au début des années 2000, ces quatre forces sont transformées en composantes et bénéficient dès lors d’une gestion centrale des ressources et d’un accent mis sur les opérations conjointes et la formation.

La princesse Astrid, qui représentait la famille royale, a remis deux bannières belges historiques aux 14e et 23e bataillons médicaux. “La Princesse est marraine du Service médical depuis 27 ans. Elle est présente à tous les événements importants”, a commenté le général-major Marc Ongena. La princesse Astrid est elle-même Colonel de la Composante médicale.

Selon le général-major, la remise des bannières est un “grand hommage” à la Composante médicale. “Historiquement, les bannières étaient remises aux bataillons et défendues jusqu’au dernier homme sur les champs de bataille. Aujourd’hui elles symbolisent la confiance que la nation et la Défense placent dans les connaissances, les compétences et les individus des unités.”

Belga – Photo : Belga Image