La commune a voulu moderniser son identité graphique.

La commune a lancé un appel d’offres à plusieurs firmes et graphistes indépendants. Le but : proposer un avant-projet de logo en respectant un cahier des charges bien précis. “Nous voulions que ce logo reflète l’identité de Woluwe-Saint-Pierre. Nous avons donc d’abord listé tout ce qui, selon nous, constitue l’ADN de notre commune », explique la secrétaire communale, Florence van Lamsweerde.

Le logo a été choisi à l’unanimité

Après concertation, le jury a décidé, à l’unanimité, de choisir la création d’Aurore Caberghs. La commune explique dans un communiqué de presse que ce logo est “résolument moderne, et propose une double lecture : d’abord le “1150”, qui est le code postal de la commune, ensuite ses initiales : “WSP”“.

Selon le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre,Benoit Cerexhe (cdH) ce logo reprend des symboles de la commune ; “Les barres parallèles qui forment les lettres « W et P » symbolisent les rails de tram ; la forme du 0 s’inspire de la forme de la Place Dumon ; les couleurs choisies, le bleu et le vert, sont une référence aux nombreux espaces verts et points d’eau de la commune. Quant à la rondeur et l’aspect joyeux du logo, ils renvoient au caractère convivial et intergénérationnel de notre commune“.

Y. Mo. – Photo : Commune de Woluwe-Saint-Pierre