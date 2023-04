La secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances, Sarah Schlitz, a annoncé mercredi qu’elle présenterait sa démission au Premier ministre à la suite de la polémique qui entoure ses communications publiques.

“En sortant de ce studio, j’irai présenter ma démission au Premier ministre. J’ai commis une erreur pour laquelle je me suis excusée, mais aujourd’hui la polémique a pris une ampleur délétère pour le climat politique. Elle occupe toute la scène politique et médiatique, et cela devient irrespirable. Je ne me suis pas engagée en politique pour cela. Je me suis engagée en politique pour des valeurs, pour la justice sociale, pour une société qui protège les femmes et les enfants, pour une société plus égalitaire et plus juste. Aujourd’hui, je souhaite m’effacer pour permettre à ce combat d’avancer et à tous les projets qui sont en cours de continuer leur chemin”, a-t-elle déclaré sur les ondes de La Première.

Une histoire de logo

Il y a dix jours, la N-VA a recensé une série de communications de la secrétaire d’Etat qui portent son logo personnel sans avoir reçu ni même requis l’autorisation de la commission des dépenses électorales de la Chambre.

> A relire : Sarah Schlitz (Ecolo) au cœur d’une polémique sur fond de publicité et d’argent public

Mme Schlitz s’en est expliquée et a reçu une réprimande de la commission, comme d’autres ministres avant elle. Mais la révélation de nouvelles pièces dans la presse, en particulier le vade-mecum d’un appel à projets qui imposait en toutes lettres d’apposer le logo de la secrétaire d’Etat a battu en brèche sa défense.

Des propos polémiques sur les réseaux sociaux et la production d’éléments nouveaux ce mercredi ont fini de ruiner la crédibilité des explications de la mandataire écologiste. “Cette démission, c’est ma décision. Le Premier ministre m’a soutenu la semaine passée en séance plénière, et m’a encore réitéré son soutien hier“, a-t-elle assuré, avant de préciser qu’elle n’en voulait “à personne“.

Le nom de la personne qui succédera à Mme Schlitz n’est pas encore connu. Il doit d’abord être approuvé par le Conseil de fédération d’Ecolo avant d’être soumis au gouvernement.

Qui est Sarah Schlitz :

Sarah Schlitz incarne une nouvelle génération d’Ecolo, féministe, engagée sur les questions de société et ne craignant pas de susciter la controverse dans des débats sensibles et polarisants. Née en 1986, la Liégeoise a été durant un peu moins de trois ans la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances et des genres ainsi qu’à la diversité du gouvernement De Croo, cible régulière des rangs dits conservateurs.

La jeune femme était suppléante sur la liste Ecolo de Liège pour la Chambre, aux élections de 2014. Conseillère communale liégeoise au même moment, la petite fille de l’ancien bourgmestre socialiste Henri Schlitz devient députée fédérale en octobre 2018, à la suite de la démission de Muriel Gerkens. Elle est présentée par Ecolo comme étant une “militante cycliste et féministe“, “révoltée par les injustices“.

Son parcours de secrétaire d’Etat n’a pas été de tout repos. Dès son entrée en fonction, elle est brocardée par les nationalistes flamands car, si elle présente sa note de politique générale à la Chambre accompagnée d’une traduction en langue des signes, elle s’exprime uniquement en français. Plus tard, l’annonce de sa participation à une réunion en non mixité choisie, réservée aux femmes, lui vaudra de vives critiques du MR.

La polémique la plus vive reste toutefois celle qui a entouré la désignation d’Ihsane Haouach, femme musulmane voilée, au poste de commissaire du gouvernement à l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes. L’intéressée finira par se retirer.

> Sarah Schlitz revient sur la polémique autour d’Ihsane Haouach et annonce la nouvelle commissaire

Les polémiques auront souvent recouvert son action ministérielle. Elle a participé à la révision du Code pénal sexuel qui place la notion de consentement au coeur du nouveau dispositif et a porté un projet de loi sur les féminicides et un autre qui modernise et renforce les lois anti-racisme et anti-discrimination, inscrivant les discriminations multiples ou intersectionnelles dans la législation belge. Elle avait également piloté un plan pour une Belgique “LGBTQI+ friendly”.

Les révélations autour de l’utilisation de son logo personnel sur des communications publiques et ses explications erratiques au parlement ont entraîné sa démission du gouvernement.

Rédaction avec Belga