La commissaire aux drogues veut que les jeunes prouvent comment ils ont acheté leur ‘grosse voiture’

La commissaire nationale aux drogues, Ine Van Wymersch a plaidé, mardi pour l’adoption d’une législation imposant aux jeunes chômeurs qui roulent dans de grosses voitures de prouver qu’ils ont pu acheter leur véhicule avec de l’argent licite.

Pareille mesure permettrait de contrer le trafic de stupéfiants, et donc les violences qui y sont liées, a-t-elle insisté mardi au micro de la radio publique flamande. Selon Mme Van Wymersch, la violence liée au trafic de drogues a toujours existé. Auparavant, celle-ci était toutefois menée à l’abri des regards. Mais aujourd’hui, celle-ci intervient de plus en plus dans l’espace public, comme on l’a vu dernièrement à Bruxelles.

Pour la commissaire nationale, l’une des manières de contrer les organisations criminelles est de briser leur modèle commercial. Pour y parvenir, il pourrait être pertinent de renverser la charge de la preuve, estime-t-elle.

Ainsi, lorsqu’un individu circule au volant d’une grosse voiture alors qu’il ne peut attester d’aucun revenu légal, il devrait être contraint de prouver lui-même qu’il a pu l’acheter de manière licite.

Si cette preuve ne peut être apportée, alors le fisc serait appelé à intervenir, suggère Mme Van Wymersch. Selon elle, pareil mécanisme est déjà en place en Grande-Bretagne.

Belga – Photo : Belga