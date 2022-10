La Clinique Saint-Jean ouvre une unité parents-bébé dans son service de psychiatrie

L’objectif est de permettre aux parents souffrant de dépression postnatale d’y être soignés en restant aux côtés de leur bébé.

Ces derniers mois, le site Botanique de la Clinique Saint-Jean est en pleine mutation. En septembre, la elle a ouvert une nouvelle unité parents-bébé dans l’une de ses unités de psychiatrie, récemment entièrement rénovée. Les mères ou les pères souffrant de dépression postnatale, de troubles anxieux ou d’autres problèmes psychiatriques peuvent y être soignés pendant quelques semaines tout en restant aux côtés de leur bébé.

Cinq chambres ont été aménagées pour permettre aux parents ayant des difficultés liées à leur santé mentale d’être hospitalisés avec leur bébé (0-12 mois). Au cours de séances de thérapie et d’ateliers, les parents bénéficient d’un accompagnement psychologique et psychiatrique intensif, d’un soutien à la parentalité et d’un travail sur le lien avec leur bébé. À cette fin, une équipe multidisciplinaire composée d’une psychiatre, une psychologue, une kiné, des ergothérapeutes et des infirmières prennent en charge le parent et son bébé.

10 à 15% des femmes touchées

“La dépression postnatale touche 10 à 15 % des femmes, et 6 à 7 % des jeunes mamans connaissent même une dépression sévère. La grossesse et l’accouchement s’accompagnent d’un bouleversement émotionnel et peuvent être un facteur déclenchant de nouveaux troubles psychiques ou aggraver des problèmes psychiatriques ou psychologiques existants. Dans notre expérience, sans la possibilité d’hospitalisation conjointe parents-bébé, le parent, ne voulant pas être séparé de son bébé, risque de ne pas recevoir les soins adéquats. Ceci a un impact négatif sur sa santé, mais potentiellement aussi sur le développement de son bébé. Dans d’autres situations, c’est la séparation entre le parent et son bébé pendant les soins qui a des conséquences négatives sur la qualité de leur lien. Les premières semaines après la naissance sont cruciales pour la création de liens entre le parent et l’enfant“, explique le Dr Anna Mózes, psychiatre à la Clinique Saint-Jean et médecin-responsable de l’unité parents-bébé.

La rénovation du service de psychiatrie et l’ouverture de l’unité parents-bébé font partie du programme stratégique SJ2024 de la Clinique Saint-Jean. D’autres unités de soins sont toujours en cours de modernisation. En janvier 2023, la nouvelle policlinique du site Botanique ouvrira également ses portes, où plus de 2 000 consultations par jour auront lieu.

