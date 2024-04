Saint-Luc : inauguration d’un nouvel Institut de psychiatrie

Dans les Cliniques universitaires Saint-Luc, un nouvel Institut de psychiatrie a été inauguré. Une structure unique en Région bruxelloise et en Belgique francophone.

Au sein d’un même pôle de psychiatrie, on retrouve les activités de l’Hôpital de Valisana et les services adulte et infanto-juvénile des Cliniques universitaires Saint-Luc. Une manière de proposer un suivi plus précis à tous les âges de la vie. Des soins qui comprennent, les prises en charges aigües et chroniques, les consultations en ambulatoire ainsi que les unités d’hospitalisation.

“La création de cet institut implique aussi la poursuite des interventions dans les unités et services médicaux de l’hôpital général que constituent les Cliniques universitaires Saint-Luc, que ce soit par exemple aux Urgences, dans les Unités de pédiatrie, dans les Unités d’alcoologie ou encore dans le Service de gériatrie“.

En matière d’espace, le bâtiment est composé de trois ailes et se divise en deux secteurs, d’un côté les enfants et adolescents et de l’autre, les adultes. Au total, il y aura 94 lits d’hospitalisation pour adultes, 5 lits en psychiatrie infanto-juvénile, 30 pour les enfants et 12 pour les adolescents.

Ca.Pa. / image : Saint-Luc