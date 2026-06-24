La chaleur fait grimper de 11% la consommation d’électricité à Bruxelles

La vague de chaleur a entraîné une hausse marquée de la consommation d’électricité à Bruxelles, a indiqué mercredi Serena Galeone, porte-parole de Sibelga.

Selon le gestionnaire du réseau de distribution, le prélèvement d’électricité sur le réseau bruxellois a augmenté en moyenne de 11% entre la période du 11 au 14 juin et celle du 18 au 21 juin, marquée par la canicule. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à la fin du week-end.

► Lire aussi | Alerte jaune sur tout le pays mardi, avant un passage au code orange jusqu’au week-end



Les données analysées par Sibelga reposent sur l’électricité injectée par Elia dans le réseau bruxellois. L’analyse des courbes de consommation montre des niveaux globalement plus élevés durant la canicule. “Les pics journaliers sont plus marqués et la consommation reste plus soutenue, y compris durant la nuit”, a expliqué Serena Galeone. Les creux nocturnes sont moins prononcés qu’au cours de la période de référence, ce qui suggère une utilisation accrue d’équipements de refroidissement. La porte-parole souligne toutefois qu’il n’est pas possible d’isoler précisément l’impact de la climatisation ou d’autres appareils similaires.

Malgré cette hausse de la demande, le réseau bruxellois ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la canicule, selon Sibelga. Les infrastructures étant majoritairement souterraines, elles restent relativement protégées des fortes températures et font l’objet d’une surveillance régulière.

► Lire aussi | Jusqu’à 36°C annoncés: comment affronter la chaleur à Bruxelles ?

Aucune augmentation significative des coupures de courant n’a par ailleurs été constatée. “Le réseau est dimensionné pour absorber ce type de variations de consommation”, a précisé Serena Galeone. Sibelga rappelle qu’en 2025, l’indisponibilité totale du réseau basse tension s’est limitée à 9 minutes et 49 secondes, soit la meilleure performance enregistrée à ce jour.

L’intercommunale poursuit néanmoins ses investissements afin d’adapter ses installations aux effets du réchauffement climatique, notamment en renforçant les systèmes de ventilation de certaines installations électriques.

Belga