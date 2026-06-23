Alerte jaune sur tout le pays mardi, avant un passage au code orange jusqu’au week-end

Une alerte jaune à la chaleur est d’application pour l’ensemble du territoire mardi, à l’exception du littoral, indique l’Institut royal météorologique (IRM). La province de Luxembourg, pour laquelle un code orange avait été annoncé, fera finalement l’objet d’un avertissement jaune, comme le reste du territoire.

La chaleur persistera en Belgique cette semaine et ne fera que s’intensifier dans les jours à venir, souligne l’IRM. Ce mardi, les températures pourraient déjà atteindre 32°C par endroits, notamment dans l’extrême sud du pays.

À partir de mercredi, le mercure atteindra, voire dépassera les 35°C dans la plupart des régions. Les températures nocturnes resteront également particulièrement élevées. L’ensemble du pays, mise à part la Côte, sera dès lors placé en alerte orange.

A partir de jeudi, le littoral fera également l’objet d’un avertissement orange. Ce niveau d’alerte restera en vigueur pour tout le territoire jusqu’à samedi au minimum. En fin de semaine, un système orageux pourra toutefois entraîner une légère baisse des températures, ajoute l’IRM.

Sous une alerte jaune, il est recommandé de rester vigilant face aux personnes vulnérables, en les faisant boire davantage et en les protégeant du soleil, note l’Institut. En cas d’alerte orange, il est recommandé de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, de passer ses journées dans des endroits frais, de se conformer aux règles habituelles de santé, de fractionner les portions alimentaires et d’éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.

Belga