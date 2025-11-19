La CGSP dépose un préavis de grève de trois jours au sein de la police

La CGSP a déposé un préavis de grève de trois jours au sein de la police, couvrant les 24, 25 et 26 novembre, annonce-t-elle mardi soir.

“Cette décision, lourde de sens pour notre organisation comme pour l’ensemble de la profession, fait suite à une situation devenue intenable au sein des services de police“, note l’organisation syndicale dans un communiqué. Le syndicat dénonce un manque d’attractivité croissant de la fonction de policier, avec des conditions de travail qui se dégradent et des charges opérationnelles en augmentation. En outre, il déplore l’absence de reconnaissance réelle du métier, notamment en matière de départ à la pension.

“Les policiers sont exposés quotidiennement à des risques physiques, psychologiques et opérationnels très spécifiques. Pourtant, ces contraintes particulières ne sont toujours pas pleinement reconnues dans les dispositifs relatifs à la fin de carrière“, dénonce la CGSP.

Les syndicats organisent, en front commun, trois jours de grève nationale les 24, 25 et 26 novembre. Le lundi 24, ce sont les transports en commun qui sont appelés à faire grève, le 25 tous les services publics et enfin tous les secteurs le mercredi 26.

Belga