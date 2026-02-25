La CGSP Cheminots dépose un préavis de grève de trois jours sur le rail en mars

La CGSP Cheminots a déposé un préavis de grève du 8 mars à 22h00 jusqu’au 11 mars à 22h00, signale-t-elle mardi. Le syndicat poursuit sa mobilisation, entamée en novembre, contre le projet de modernisation de la gestion du personnel du rail.

Le syndicat continue de protester contre l’avant-projet de loi modifiant la loi du 23 juillet 1926: “Cette réforme, imposée malgré nos tentatives de concertation, constitue une attaque frontale contre le modèle social des chemins de fer et menace l’avenir du personnel, notamment par l’affaiblissement opérationnel, la précarisation de l’emploi et l’entrave à la démocratie sociale – la modification de la règle de la majorité des 2/3 au sein de la Commission paritaire nationale vise à confisquer le droit de négociation des organisations“.

Le préavis s’applique à l’entièreté du réseau ferroviaire ainsi qu’à tous les sièges de travail de la SNCB, d’Infrabel et d’HR Rail, dans la continuité des actions de novembre et de janvier.

Belga – Photo : Belga Image