La campagne #FrigoVide dénonce “l’explosion” de la précarité alimentaire

Les acteurs du secteur de l’aide alimentaire en Wallonie et à Bruxelles ont lancé lundi la campagne #FrigoVide destinée à dénoncer “l’explosion” de la précarité alimentaire et “l’épuisement” des services qui ont de plus en plus de mal à y répondre. Ils appellent les gouvernements à prendre des mesures urgentes.

Depuis le 1er janvier, 180.000 personnes sont progressivement exclues du chômage et beaucoup sont encore dans l’attente d’aides sociales. Les centres d’aide alimentaire sont donc de plus en plus sollicités et estiment que le besoin d’aide alimentaire s’installera dans la durée. Le secteur rappelle également que plus de 600.000 personnes dépendent déjà de l’aide alimentaire en Belgique, avec une hausse de plus de 30% depuis la crise liée à la pandémie de Covid-19. Sur le terrain, les acteurs constatent que les récentes réformes précarisent particulièrement les familles monoparentales, les femmes, les futurs retraités ou encore les jeunes sans expérience professionnelle.

Les centres d’aide alimentaire sont à bout de souffle et cette tendance est aggravée par la diminution de leur financement. Le gouvernement fédéral ne finance plus l’achat de produits essentiels qu’à hauteur de 15 millions d’euros, contre 27 millions en 2025. Les subsides facultatifs des CPAS et de la Région wallonne pour l’aide alimentaire ont aussi été supprimés. Dans cette situation, certaines structures de distribution de colis alimentaires ont été contraintes de fermer et d’autres ne savent pas si elles passeront l’année.

À travers sa campagne #FrigoVide, le secteur entend “rendre visible la crise actuelle et rappeler que l’accès à l’alimentation est un droit fondamental que l’État doit garantir”. L’initiative est portée à la fois par des associations d’aide alimentaire, des services sociaux et des personnes directement concernées par la précarité alimentaire.

Jusqu’au 27 février, des affiches seront visibles dans les lieux de distribution, où des flyers seront aussi distribués. La campagne s’articule également autour de témoignages, de rencontres de terrain et d’une mobilisation sur les réseaux sociaux, notamment au travers du hashtag #FrigoVide.

Avec Belga – Photo : Belga