La Brasserie Ommegang a remporté le titre de “Meilleure carbonnade de Bruxelles 2024”

Le restaurant Brasserie Ommegang, situé rue de la Montagne à Bruxelles, à deux pas de la Grand Place, a remporté samedi soir le titre de “Meilleure carbonnade de Bruxelles 2024”, un concours organisé par l’asbl BXLove. Plus de 30 restaurants de la capitale ont participé à cette compétition culinaire, qui s’est clôturée le 30 août.

C’est un jury mais aussi les clients des restaurants participants, via un système de QR code, qui ont voté pour élire la meilleure version bruxelloise de la carbonnade, ce plat belge emblématique. Parmi les critères évalués figuraient l’équilibre des saveurs, la tendreté de la viande, ainsi que l’originalité de la recette en veillant tout de même à rester fidèle à la tradition.

Plus de 30 restaurants ont participé au concours et le classement donne la Brasserie Ommegang gagnante devant le restaurant Les Petits oignons et La Taverne du passage. Au Stekerlapatte arrive quatrième et Het Kelderke cinquième.

“Ce concours nous a parmi un peu de nous ‘challenger’, de nous remettre en question et de nous donner une visibilité”, a déclaré samedi soir le patron de la Brasserie Ommegang, Cemil Soysal, qui a reçu son prix des mains du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, et de l’échevine de la Culture et du Tourisme, Delphine Houba. “Je remercie mon propriétaire, qui m’a donné l’opportunité d’être aux commandes du restaurant, ainsi que tout mon ‘staff’. Et pour ce qui est de notre recette, ce qui contribue énormément à son succès c’est la bière qu’on utilise, la Tongerlo brune. Elle a reçu la médaille d’or au World Beer Awards cette année”, a-t-il partagé.

Par ailleurs, le Manneken Pis Café a reçu à la fois le prix du public et celui de la “revisite”, qui récompense une interprétation innovante de la carbonnade.

Le concours a également décerné un “coup de cœur” pour le meilleur rapport qualité-prix au restaurant Patatak Bourse, qui propose à la carte une carbonnade savoureuse et généreuse à un prix très accessible.

Enfin, un autre prix “coup de cœur” a été décerné Au Vieux Saint Martin pour les meilleures frites accompagnant la carbonnade.

Belga – Photo Brasserie Ommegang