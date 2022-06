La boulangerie industrielle Lantmännen Unibake à Bruxelles en grève

Une grève spontanée a paralysé mercredi soir la boulangerie industrielle. La grève devait se poursuivre jeudi matin, tant dans l’usine de Londerzeel que dans celle de Bruxelles à Ganshoren.

Les boulangeries Lantmännen Unibake fournissent du pain et viennoiseries aux supermarchés, restaurants, hôtels, traiteurs et sandwicheries, entre autres.

La grève a éclaté en raison du mécontentement suscité par les négociations en cours sur la restructuration, a expliqué Luc Debast, secrétaire syndical chrétien de l’ACV Voeding en Diensten/CSC Alimentation et services.

Fin janvier, la direction a annoncé son intention de fermer la boulangerie de Bruxelles au début de 2023 et de réorganiser le site de Londerzeel. Au total, ce sont 70 emplois qui disparaîtraient. “Entre-temps, six mois se sont écoulés et nous n’avons toujours pas reçu de précisions sur les emplois concernés”, a ajouté M. Debast.

Des négociations “particulièrement difficiles”

Selon le secrétaire syndical, les négociations sont “particulièrement difficiles”. “La direction demande des efforts en termes de salaires et de flexibilité qui ne sont pas justes.”

Normalement, la direction et les syndicats devraient se réunir à nouveau mercredi prochain pour de nouvelles négociations. Il est possible que les deux parties se rencontrent plus tôt en raison de cette grève.

Actuellement, quelque 230 personnes travaillent chez Lantmännen Unibake à Londerzeel et à Bruxelles. En plus de ces deux sites, il en existe un troisième en Belgique, à Mouscron: la restructuration n’y aurait aucun impact.

