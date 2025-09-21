La Bolivie à l’honneur du festival Folklorissimo à Bruxelles

La fête des folklores bruxellois, Folklorissimo, a démarré samedi autour de la Grand-Place de Bruxelles. Cette édition met la Bolivie à l’honneur, a indiqué José Villalobos, chef adjoint au service Culture de la Ville de Bruxelles.

“L’idée est de montrer la richesse et la diversité des folklores bruxellois’, a-t-il déclaré. Pour marquer ce focus, un invité de taille a été convié. “Cette année on a invité le Centro cultural Sartañani Bolivia, un groupe qui vient de Bolivie, qui est très coloré, avec de la musique”, a poursuivi M. Villalobos. Le festival célèbre également d’autres formes d’expression. “On invite aussi Kin Act, groupe d’artistes belgo-congolais qui créent des personnages avec des canettes et des matériaux de récupération”, a-t-il précisé.

Au-delà des spectacles, le patrimoine bruxellois est mis à l’honneur. “On essaie de mettre aussi en valeur patrimoine matériel et immatériel de Bruxelles. Il y a des ateliers de dentelles et de tapisseries dans la Maison du Roi et au musée de la Mode et de la Dentelle”, a encore souligné le responsable culturel. Cette édition propose aussi un coup de projecteur sur les géants. Le public peut découvrir la nouvelle géante Gertrude, créée par l’artiste belgo-turque Şengül Özdemir. La nouvelle géante a été réalisée au sein de Maison Gertrude, un centre d’art dans la Maison de repos Sainte-Gertrude. M. Villalobos a souligné que la préparation du festival s’inscrit dans une volonté de refléter la richesse culturelle de la capitale. “Une des priorités est de mettre en valeur cette diversité. Bruxelles est fait de mille histoires, de mille cultures”, a-t-il déclaré. Symbole de la ville, Manneken-Pis participe lui aussi à la fête en portant, pendant la majeure partie du festival, le costume des 850 ans de Neder-Over-Heembeek.

Le programme complet des festivités est disponible sur le site internet du festival.

Belga