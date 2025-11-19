Passer la navigation
La bibliothèque Brunfaut accessible en soirée et le week-end

Soirées, week-ends ou moments creux : l’espace reste ouvert pour emprunter des livres, profiter d’un endroit calme ou utiliser le Wi-Fi, simplement en présentant sa carte de bibliothèque.

À Laeken, la bibliothèque Brunfaut élargit désormais ses horaires grâce au système Open+, qui permet aux lecteurs et aux lectrices d’accéder aux lieux en dehors des heures habituelles de présence du personnel.

Ce nouveau service a été officiellement inauguré ce mercredi 19 novembre au sein de la bibliothèque située au 23/1 Cité Modèle. Une manière d’offrir plus de flexibilité aux usagers et de renforcer l’accessibilité à la lecture et aux ressources culturelles du quartier.

■ Reportage de Jim Moskovics, Frédéric De Henau et Pierre Delmée

