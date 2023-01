La baisse du prix de l’énergie est “une bonne nouvelle, mais il faut être attentif”

Les températures baissent ces derniers jours. Si la précédente vague de froid était marquée par une hausse du prix de l’énergie, celui-ci est cette fois-ci en baisse. Charles Cuvelier, expert en énergie à l’Université Libre de Bruxelles, était l’invité du 12h30.

Nombreux sont ceux qui s’en réjouissent : le prix de l’électricité a baissé dernièrement. “On se réjouit de la baisse du prix du gaz et, par extension, du prix de l’électricité. C’est une bonne nouvelle, mais il faut être attentif“, explique Charles Cuvelier, expert en énergie à l’ULB.

Selon lui, il est important de se rappeler que les prix ont été, pendant 20 ans, de l’ordre de 15 à 25€ le mégawattheure. Aujourd’hui, même si les prix ne sont plus aussi élevés que durant l’été, ils restent de l’ordre de 80 à 100€.

Pour l’expert, un retour au niveau d’avant Ukraine semble peu probable : “On ne reviendra plus au niveau 15-20€. On peut espérer arriver à 45-50€ le mégawattheure et stabiliser à ce prix-là“.

“Puisque le fonctionnement du marché consiste à calquer le prix de l’électricité sur le prix de la dernière centrale qu’on met en route pour équilibrer l’offre et la demande, on doit multiplier ce prix par deux. On va arriver à des prix de 100€ le mégawhatteure pour l’électricité“, poursuit-il.

■ Interview de Charles Cuvelier, expert en énergie à l’ULB, par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez