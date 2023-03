La 52e édition de la Foire du Livre commence ce jeudi

C’est la première édition après-covid. L’événement ouvre ses portes de 10h00 à 19h00 sur le site de Tour & Taxis.

Les fans de lecture embarqueront ce jeudi pour quatre jours de croisière entre la Gare Maritime, la Maison de la Poste et les “Sheds” 1 et 2 de Tour & Taxis. Après deux éditions agitées par le coronavirus, la Foire du Livre de Bruxelles revient pour emmener petits et grands voguer sur les imaginaires de papier. Entre polars, BD, poésie, romans ou encore livres culinaires (avec d’ailleurs huit régions et territoires de France à l’honneur), l’événement s’adapte à tous les goûts.

Le voyage commence au quai du Shed 1, porte d’accès au salon. Les visiteurs et visiteuses flotteront ensuite au gré de leurs intérêts parmi les près de 4.000 mètres carrés dédiés à l’ami silencieux, qui fête cette année ses 70 ans en format de poche. Plus de 300 exposants – dont 140 belges – mettront en lumière la diversité de l’écriture autour du thème “Osons l’imaginaire”. Les stands des maisons d’éditions côtoieront ainsi quelque 200 rencontres-débats, ateliers, expositions et jeux interactifs pour découvrir 1.200 écrivains et autrices.

Science-fiction et prose

Cette 52e édition honorera la science-fiction du Vendéen Pierre Bordage et la prose féroce de l’Américaine Lionel Shriver, habituée à s’emparer de sujets de société tels que l’euthanasie, qu’elle aborde dans son dernier roman.

Les escales de jeudi et vendredi feront la part belle aux écoles, tandis que les activités familiales et grand public s’étaleront sur le week-end. La Foire du Livre de Bruxelles ouvre ses portes de 10h00 à 19h00. Vendredi, une nocturne est prévue jusqu’à 22h00.

Avant la pandémie, l’événement drainait quelque 70.000 lectrices et bouquineurs. En 2021, la Foire avait misé sur une version virtuelle, attirant plus de 25.000 visiteurs uniques sur le site internet de la Foire. L’an dernier, plongé dans l’incertitude face à l’émergence d’un nouveau variant, le salon avait été annulé.

