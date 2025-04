KickCancer et Art Brussels s’associent à nouveau pour une vente caritative d’œuvres d’art

La foire internationale d’art contemporain Art Brussels et la fondation KickCancer, qui se mobilise pour les enfants atteints d’un cancer, s’associent une nouvelle fois le temps d’une vente caritative d’œuvres d’art entre le 24 et le 27 avril prochains, annoncent-elles mardi dans un communiqué.

The KickCancer Collection remplira un mur de la foire et sera composée d’œuvres d’art originales au format carte postale sélectionnées par la directrice des expositions du Palais des Beaux-Arts (Bozar), Zoë Gray. Parmi les artistes participants figurent les photographes Sebastião Salgado et Franco Fontana, la plasticienne Sophie Nys, le Gantois Peter Morrens ou encore le peintre Koen van den Broek. Les créations seront toutefois présentées et vendues de manière anonyme au prix de 400 euros. Le nom de l’artiste ne sera en effet révélé qu’après l’achat de l’œuvre. Le mur évoluera constamment au fur et à mesure des ventes, et l’intégralité des recettes sera reversée à KickCancer.

“C’est un défi passionnant que d’assembler des créations (…) dans une composition dynamique, où les œuvres sont amenées à disparaître dès qu’elles sont vendues. Comme l’a dit Oscar Wilde, il s’agit d”attendre l’inattendu !“, s’est enthousiasmée Zoë Gray. “L’art nous offre de nouvelles façons de comprendre le monde et de stimuler l’empathie.”

La 41e édition d’Art Brussels accueillera par ailleurs 165 galeries belges et internationales dans les halls 5 et 6 de Brussels Expo. Les galeries seront présentées à travers cinq sections: Prime, Solo, ’68 Forward, Discovery et Invited. Ces sections mettront en lumière les œuvres modernes et contemporaines de premier plan, les créations d’artistes individuels, les productions d’artistes internationaux émergents, les nouvelles galeries et les pionnières.

Belga