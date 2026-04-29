Jusqu’à 735 emplois menacés dans les titres-services à Bruxelles, selon la FeBISP

La FeBISP, F édération b ruxelloise des organismes d’ i nsertion s ocio p rofessionnelle et d’économie sociale d’insertion, alerte sur la menace qui pèse sur jusqu’à 735 emplois dans le secteur des titres-services en économie sociale d’insertion à Bruxelles, à la veille du 1er mai.

Selon la fédération, 683 aides-ménagères, en majorité bruxelloises, seraient concernées. En cause : une nouvelle interprétation des règles encadrant certaines aides à l’emploi accordées aux entreprises d’économie sociale actives dans les titres-services.

La FeBISP estime que cette décision fragiliserait des structures qui proposent un meilleur encadrement, de la formation et des emplois plus stables à des travailleuses souvent précarisées. Elle craint aussi que ces parts de marché profitent ensuite à des entreprises privées à but lucratif.

La fédération demande le maintien du système actuel et appelle à ouvrir des discussions avec les autorités régionales.

Une mobilisation du secteur est prévue ce jeudi 30 avril à 10h devant le Botanic Building, boulevard Saint-Lazare.