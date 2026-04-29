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Jusqu’à 735 emplois menacés dans les titres-services à Bruxelles, selon la FeBISP

aide-ménagère titre-service Belga Dirk Waem

La FeBISP, Fédération bruxelloise des organismes d’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale d’insertion, alerte sur la menace qui pèse sur jusqu’à 735 emplois dans le secteur des titres-services en économie sociale d’insertion à Bruxelles, à la veille du 1er mai.

Selon la fédération, 683 aides-ménagères, en majorité bruxelloises, seraient concernées. En cause : une nouvelle interprétation des règles encadrant certaines aides à l’emploi accordées aux entreprises d’économie sociale actives dans les titres-services.

La FeBISP estime que cette décision fragiliserait des structures qui proposent un meilleur encadrement, de la formation et des emplois plus stables à des travailleuses souvent précarisées. Elle craint aussi que ces parts de marché profitent ensuite à des entreprises privées à but lucratif.

La fédération demande le maintien du système actuel et appelle à ouvrir des discussions avec les autorités régionales.

Une mobilisation du secteur est prévue ce jeudi 30 avril à 10h devant le Botanic Building, boulevard Saint-Lazare.

Rédaction
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