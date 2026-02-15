Jupiler Pro League : La tenue d’Anderlecht-La Louvière est remise en question, le coup d’envoi déjà retardé

La tenue du match entre Anderlecht et La Louvière comptant pour la 25e journée de Jupiler Pro League est remise en question en raison des chutes de neige.

Le RSCA a en effet publié un court communiqué sur X dimanche, un peu plus d’une demi-heure avant le coup d’envoi prévu (18h30), pour annoncer que l’arbitre prendrait une décision sur le déroulement de la rencontre après l’échauffement. Le coup d’envoi est par ailleurs déjà retardé de 15 minutes.

Belga