Jupiler Pro League : César Huerta prêt à “relever le défi” à Anderlecht, le “plus grand club de Belgique”

César Huerta a reçu un accueil “très chaleureux” en arrivant à Anderlecht comme premier transfert de ce mercato hivernal dans la capitale. Présenté mardi, le Mexicain a expliqué faire face à un “beau défi” qu’il est “prêt à relever” du côté du RSCA.

Huerta, 24 ans, est arrivé en provenance des UNAM Pumas au Mexique et a signé un contrat dans la capitale belge jusqu’à mi-2029. Débarqué la semaine dernière à Bruxelles, il a assisté au match à domicile perdu 0-3 contre le champion en titre, le Club Bruges, ce week-end. “J’ai reçu un accueil très chaleureux ici”, a déclaré avec le sourire l’international mexicain aux 15 sélections. “Mes coéquipiers semblent très sympathiques, l’adaptation sera facile. Est-ce que je ressens de la pression ? Surtout beaucoup de responsabilités. C’est un beau défi et je suis prêt à le relever. Anderlecht est le plus grand club de Belgique et avait montré de l’intérêt depuis un certain temps. Les premiers contacts remontent à un moment déjà. Ils sont également venus au Mexique et je suis content de ma décision.”

Huerta ne connaît pas encore très bien la compétition belge mais a discuté avec ses compatriotes Guillermo Ochoa (ex-Standard) et Lisandro Magellan (ancien d’Anderlecht et jusqu’à récemment son coéquipier aux Pumas, ndlr). “Ils m’ont dit du bien du championnat et c’est aussi pour cela que j’ai choisi ce club. L’Europe est une nouvelle étape pour moi et Anderlecht est l’endroit idéal pour commencer. Il y a quelques mois, j’ai aussi entendu des rumeurs d’intérêt de Liverpool, mais cela n’a jamais été concret. Je suis très heureux d’être ici.”

Huerta ne parle pas encore anglais et a donc été assisté d’un interprète pour traduire vers et depuis l’espagnol. “Je veux apprendre l’anglais le plus vite possible. Le climat est aussi complètement différent de celui du Mexique, mais je m’adapte et j’aime jouer dans le froid. Je ne connais pas encore très bien le championnat belge, car avec le décalage horaire, nous ne regardons pas les matchs au Mexique. En revanche, j’ai vu quelques matches du RSCA et j’aime le style.”

Avec la fin du tournoi d’ouverture du championnat du Mexique, l’ailier a disputé son dernier match le 1er décembre. Avec peu ou pas de rythme dans les jambes, il semble incertain de le voir titulaire pour la demi-finale aller de la Coupe de Belgique jeudi contre l’Antwerp. Anderlecht espère qu’il sera prêt à jouer le plus rapidement possible, car à gauche, Edozie n’est pas en grande forme, Amuzu est indisponible pour plusieurs semaines à cause de sa commotion cérébrale et Thorgan Hazard revient doucement. “J’ai eu ma première séance d’entraînement à Neerpede aujourd’hui. Je travaille dur et ce sera à l’entraîneur de décider si je joue. Nous avons déjà discuté de la tactique, mais pas encore de la position qu’il me voit occuper dans l’équipe. Je peux jouer devant aussi bien à gauche, au centre qu’à droite. Dans mon club, j’évoluais souvent à gauche, tandis qu’en sélection nationale, je jouais plutôt à droite.”

Au Mexique, celui qui est surnommé “Chino” est souvent comparé à Mo Salah, la star de Liverpool. “La comparaison existe parce que nous nous ressemblons physiquement”, a confié Huerta. “Il se trouve aussi que nous jouons au même poste et je dois dire que je l’admire. Mais ce surnom vient aussi de ma coiffure. Si vous avez des boucles, on vous appelle ‘Chino’ au Mexique.”

Belga