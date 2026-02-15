Jupiler Pro League : au terme d’un match animé, le Standard et l’Union se quittent dos à dos

Le Standard et l’Union Saint-Gilloise se sont neutralisés (1-1) samedi lors de la 25e journée de Jupiler Pro League. Avec 53 points, l’Union reste en tête du championnat, le Standard est 9e avec 31 unités.

Les Unionistes ont été les premiers à se montrer dangereux. Mohammed Fuseini a vu son but être annulé pour une faute de Promise David sur Ibe Hautekiet (3e). Sur leur première occasion, les Liégeois ont ouvert la marque. Dennis Eckert Ayensa, ancien joueur du club bruxellois, a repris en deux temps, le centre à mi-hauteur de son capitaine Marlon Fossey, ne laissant aucune chance à Vic Chambaere (15e, 1-0).

Le Standard de Liège a continué sur sa lancée mais Ibrahim Karamoko a envoyé le ballon au-dessus du but vide (25e). L’Union a finalement réagi mais la tête à bout portant de Louis Patris a été sauvée par Lucas Pirard (37e).

Dès le retour des vestiaires, la frappe d’Anouar Ait El Hadj s’est écrasée sur la transversale (47e). Les Standardmen ont ensuite été une nouvelle fois à deux doigts de doubler la mise mais le coup-franc de Tobias Mohr est passé devant tout le monde (49e). Les Unionistes, très présents dans les 30 derniers mètres ont finalement égalisé. La frappe au ras du sol de Guillerme Santos a trompé Lucas Pirard avec l’aide du montant (76e, 1-1). Les Unionistes ont ensuite fait le siège du but de Pirard, sans réussir à inquiéter le portier liégeois.

Belga