Jupiler Pro League : Antoine Sibierski veut être “à la hauteur du prestige du club” à Anderlecht

Antoine Sibierski a été présenté mercredi comme nouveau directeur sportif d’Anderlecht. Le Français, 51 ans, est “conscient” des responsabilités qui l’attendent.

“Je sais que mon travail doit être à la hauteur du prestige du club“, a déclaré le Lillois. “Je suis conscient de mes responsabilités que ce soit par rapport à jeu à développer ou à l’état d’esprit. Je veux voir une équipe dominante avec et sans le ballon mais aussi avec un état d’esprit irréprochable et des valeurs. Le football actuel demande de plus en plus de courir et il faut avoir la mentalité pour le faire. Il est important que les supporters puissent s’identifier aux joueurs. J’ai aussi toujours eu cette fibre de la formation et je veux avoir des jeunes du club dans le noyau.”

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Durant sa présentation, Sibierski a énormément insisté sur “l’aspect humain” notamment lors de ses premières discussions avec le club. “Lorsque j’ai rencontré Kenneth (Bornauw, le CEO, ndlr.), j’ai voulu m’assurer que mes valeurs correspondaient aux siennes et à celles du club et inversement. J’ai ensuite rencontré Marc Coucke (le propriétaire, ndlr.) et Michael Verschueren (le président, ndlr.) pour pouvoir ressentir leur personnalité et eux la mienne. C’est comme dans un mariage, il faut avoir de bonnes certitudes. C’était important pour les deux parties d’identifier cela avant de pouvoir discuter d’autres points.”

Le Français s’est également dit honoré d’avoir reçu l’intérêt du RSCA. “Lorsque j’étais enfant, je regardais Anderlecht à la télévision. À l’époque, le club jouait l’Europe tous les ans. Pour moi, c’était le plus grand club belge et il l’est toujours. C’est un club qui représente énormément à mes yeux. Je suis très sensible à l’histoire d’un club. J’ai d’ailleurs demandé à rencontrer Paul Van Himst car il est un des joueurs et des entraîneurs qui a fait le club.”

Belga