Jupiler Pro League : Anderlecht sans son gardien Kasper Schmeichel pour le dénouement contre l’Antwerp

Anderlecht devra se passer de son gardien titulaire Kasper Schmeichel lors du match décisif pour le titre, contre l’Antwerp, dimanche. Le portier danois, blessé dans la défaite face à Bruges dimanche dernier (0-1), manquera la 10e et dernière journée des playoffs. Il devrait toutefois participer à l’Euro avec son équipe nationale.

Francis Amuzu, qui était titulaire contre le Club, est très incertain. “Il est malade et nous avons besoin d’un miracle. Mais nous verrons ce qui se passera dans les prochaines 48 heures“, a déclaré l’entraîneur des Mauves Brian Riemer en conférence de presse, vendredi.

Jan Vertonghen n’est pas encore prêt à jouer. “Nous l’espérions, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné, même si nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir“, a concédé Riemer. “Jan doit maintenant se concentrer sur l’Euro“.

Brian Riemer lui-même est suspendu contre le Great Old et devra suivre le match au Bosuil depuis les tribunes. En effet, il a reçu son troisième carton jaune de la saison contre le Club de Bruges, tandis que son homologue Nicky Hayen a été exclu pendant le même match. “C’est ennuyeux et frustrant“, a-t-il reconnu. “Il est également remarquable que les deux entraîneurs soient suspendus après un match comme Anderlecht-Club. Mais c’est comme ça et je ne peux plus rien y changer. Je préparerai le match comme nous le faisons toujours et je respecterai les règles.”

Belga – Photo : Belga