Football : le week-end sera-t-il décisif en Jupiler Pro League ?

En football, le week-end pourrait être décisif en Pro League : le champion de Belgique pourrait en effet être connu.

À deux journées de la fin, Anderlecht, Bruges et l’Union Saint-Gilloise se tiennent en trois points… Et le Sporting pourrait être sacré dimanche soir : Anderlecht n’a plus gagné de titre de champion de Belgique depuis 2017, mais pourrait être champion ce week-end pour la 35e fois, à condition de l’emporter face au Club de Bruges à domicile dimanche soir et que l’Union Saint-Gilloise perde son match face au Cercle de Bruges plus tôt dans l’après-midi.

En revanche, si les Saint-Gillois et Anderlecht gagnent leurs matchs respectifs, il faudra encore attendre une semaine pour proclamer un club champion, mais celui-ci serait assurément bruxellois.

Lors de la dixième journée, il suffirait d’un point à Anderlecht, du côté de l’Antwerp, pour ramener le trophée. L’Union, de son côté, serait obligée de gagner face à Genk et espérer une défaite des Mauves pour être sacré champion.

D’autres scenarii restent possibles

Mais d’autres scenarii sont encore possibles. Par exemple, si l’Union l’emporte face au Cercle, et que Bruges bat Anderlecht ce dimanche : les Brugeois seraient alors favoris au titre la semaine suivante.

Autre possibilité, si les trois équipes partagent ce week-end : le Sporting resterait favori lors de la dixième journée, tandis que l’Union Saint-Gilloise serait obligée de gagner son dernier match face à Genk et espérer la défaite des autres concurrents.

Bref, le Sporting est mathématiquement avantage ce week-end, mais tout est encore possible, pour l’Union et pour Bruges.

■ Les explications de Bernard Denuit dans Le 8h de Bonjour Bruxelles