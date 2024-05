Jupiler Pro League : Anderlecht prend provisoirement la tête du classement après avoir battu Genk

Anderlecht s’est imposé face à Genk 2 à 1 (mi-temps: 1-0) lors de la 8e journée des Champions playoffs du championnat de Belgique de football samedi.

Les Bruxellois, 46 points, restent plus que jamais en course pour le titre avec une première place au classement avant le choc de lundi cependant entre le Club de Bruges et l’Union Saint-Gilloise.

Yari Verschaeren a inscrit le premier but du match et le premier but de sa propre saison juste avant la mi-temps (45e, 1-0). Les Limbourgeois, qui ont remercié leur coach Wouter Vrancken cette semaine, ont pu remercier leur cadre sur un envoi de Mario Stroeykens – qui avait remplacé Verschaeren à la mi-temps – à la 64e sur la transversale.

Ce n’était que partie remise pour les Mauves, le Danois Kasper Dolberg doublait la mise à la 70e (2-0), pour son 14e but de la saison.

Genk relançait la partie avec son attaquant nigérian Arokodare Tolu à la 76e (2-1), mais le score ne changeait plus.

Les Anderlechtois reçoivent le Club Bruges dimanche prochain pour l’avant-dernière journée. Avec 45 points, les Brugeois doivent eux d’abord affronter l’Union Saint-Gilloise (3e, 42 points) lundi .

Une victoire brugeoise ruinerait les derniers espoirs de l’Union, un succès saint-gillois réduirait un peu plus les distances au sommet avec Anderlecht. Il ne restera ensuite que deux journées à disputer.

Les deux équipes arriveront à ce rendez-vous après un match important, la demi-finale, perdue, de Conference League pour Bruges et la finale de la Coupe de Belgique, gagnée, pour l’Union.

Bruges est en confiance après son 19 sur 21. L’Union a repris des couleurs (7 sur 9) après ses quatre défaites de rang conforté par son succès en Coupe sur l’Antwerp.

Dimanche (18h30), l’Antwerp (6e, 29 points) rencontrera le Cercle Bruges (5e, 33 points).

Belga – Photo : Belga