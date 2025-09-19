Passer la navigation
Jugement de nouveau reporté pour deux hommes suspectés de transport de drogue

Le tribunal correctionnel de Bruxelles n’a pas encore rendu son jugement dans le procès de deux hommes poursuivis pour le transport de 547 kilos de crystal meth.

Initialement prévu le 5 septembre, puis reporté une première fois, le jugement a de nouveau été renvoyé ce vendredi au 26 septembre. La cargaison de drogue avait été découverte en juillet 2024 à Bruxelles et s’était directement inscrite parmi les plus grandes prises de stupéfiants réalisées en Belgique.

L’enquête avait, elle, débuté un mois plus tôt, sur base d’informations venues de l’étranger qui indiquaient qu’un conteneur chargé de crystal meth était en route du Mexique vers la Belgique. Selon les documents de transport, la cargaison était destinée à une entreprise bruxelloise et devait être livrée à Kinrooi.

Le numéro de téléphone de l’entreprise avait pu être relié à un quinquagénaire bruxellois.  Le conteneur était arrivé au port d’Anvers le 26 juin et son contenu avait été livré à Kinrooi le 18 juillet. Il avait alors été perquisitionné et les agents avaient découvert les 547 kilos de crystal meth.  Le hangar où avait été livrée la cargaison était loué par un sexagénaire de Kinrooi.

Celui-ci a affirmé en audition que c’est le prévenu bruxellois qui lui avait demandé de louer un espace de stockage. En juin, le parquet a requis 40 mois de prison pour le sexagénaire et huit ans de prison pour le Bruxellois.

Belga

19 septembre 2025 - 11h24
Modifié le 19 septembre 2025 - 11h46
 

