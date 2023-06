Journée mondiale de la drépanocytose : La Croix-Rouge et l’hôpital Erasme font campagne pour le don de sang

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose ce 19 juin, l’Hôpital Erasme et l’HUDERF, centres de référence nationaux et européens pour la drépanocytose au sein de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B) font le point sur cette maladie. L’occasion de revenir sur l’importance du don de sang rare.

La drépanocytose est une maladie génétique du sang, chronique et rare, qui touche 1 enfant sur 2329 naissances. Particulièrement fréquente dans les populations d’origine antillaise, africaine et méditerranéenne, il s’agit de la maladie génétique la plus répandue en Belgique. Elle est caractérisée par une déformation des globules rouges qui provoque une anémie sévère ; une obstruction locale de la circulation sanguine et une diminution de l’apport en oxygène qui affecte plusieurs organes vitaux. L’enfant drépanocytaire présente des crises douloureuses aigues, des épisodes d’anémie aigue et est également beaucoup plus sensible aux infections graves.

L’hydroxyurée, la transfusion chronique et la greffe de moelle sont actuellement les seuls traitements disponibles en Belgique modifiant les symptômes de la maladie pour réduire les complications et améliorer la qualité de vie des patients. La seule option curative est la transplantation de cellules souches (greffe de moelle), mais ses applications sont limitées.

En Belgique, près de 90 patients drépanocytaires nécessitent des transfusions régulières de sang.

La plupart des patients drépanocytaires auront besoin d’une transfusion sanguine à un moment donné de leur parcours. Certains d’entre eux auront besoin de transfusions régulières tout au long de leur vie et cela pose des problèmes d’approvisionnement. En effet, le sang transfusé doit correspondre au mieux aux caractéristiques des patients drépanocytaires. Les donneurs de sang doivent donc être d’une origine proche de celle des patients, or leurs ​ groupes sanguins sont parfois rares en Belgique.

S’ils sont communs à toute l’humanité, les groupes sanguins ne sont pas répartis de la même manière dans toutes les régions du monde. La plupart des patients concernés présentent dès lors des groupes sanguins avec des caractéristiques rares, en comparaison avec celles que l’on trouve dans la population belge des donneurs de sang. Actuellement, seuls 2,5% des donneurs connus sont compatibles. “Il est donc important que des dons soient réalisés par des personnes d’origines les plus diverses possibles, afin de rencontrer au mieux les besoins de tous les patients“, souligne la Croix-Rouge. Une centaine de personnes sont atteintes de drépanocytose en Belgique à l’heure actuelle. Chacun reçoit entre 6 et 11 poches de sang toutes les six semaines. Pour être donneur, il faut avoir plus de 18 ans, peser plus de 50 kilos et se sentir en bonne santé.

Pour faire un don de sang, rendez-vous dans le Centre de Prélèvement de l’Hôpital Erasme ou via la Croix Rouge.

Depuis ce samedi 17 juin une série de conférences se déroulent à Tour et taxi au festival Drépanoct’OSE.

■ Interview de Martin Colard, hématologue à l’hopital Erasme et spécialiste à l’hôpital universitaire de Bruxelles qui est centre de référence national et européen sur la DREPANOCYTOSE

Anaïs Corbin avec Belga