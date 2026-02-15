Journée internationale du cancer de l’enfant : la recherche pédiatrique repose largement sur le bénévolat des médecins

À l’occasion de la Journée internationale du cancer de l’enfant, ce 15 février, l’ASBL KickCancer tire la sonnette d’alarme. Selon l’organisation, la recherche en oncologie pédiatrique en Belgique dépend encore largement de l’engagement personnel des médecins.

Une enquête menée avec la Belgian Society of Paediatric Haematology and Oncology (BSPHO) révèle que plus de 80 % des oncologues pédiatriques consacrent du temps à la recherche en dehors de leurs heures de travail. Et ce, en parallèle d’une charge clinique déjà particulièrement lourde.

Une recherche essentielle mais fragile

Pour des maladies rares et potentiellement mortelles comme les cancers pédiatriques, les avancées thérapeutiques reposent directement sur la recherche scientifique. Or, celle-ci ne bénéficierait pas de financements structurels suffisants, obligeant de nombreux spécialistes à poursuivre leurs travaux sur leur temps personnel.

KickCancer souligne que cette situation fragilise un secteur pourtant crucial pour améliorer les taux de survie et réduire les séquelles à long terme chez les enfants touchés.

À l’occasion de cette journée de sensibilisation, l’association appelle à un soutien renforcé et structurel à la recherche en oncologie pédiatrique, afin qu’elle ne repose plus principalement sur la bonne volonté des praticiens.