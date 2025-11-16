Journée de l’Artisan : Éléonore Simonet à la rencontre des artisans bruxellois

La 19e édition de la Journée de l’Artisan, créée en 2006, est célébrée ce dimanche partout en Belgique. Pour l’occasion, la ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Éléonore Simonet, réalise un “marathon” des artisans, visitant des imprimeurs, céramistes, bijoutiers, et autres artisans dans 13 communes bruxelloises.

“En tant que ministre des indépendants et des PME, et donc des artisans, c’est important d’aller tous les jours à leur rencontre”, a déclaré la ministre à Belga. “Aujourd’hui, des familles, des passionnés viennent découvrir un savoir-faire qui fait vivre nos quartiers et notre économie”, a-t-elle poursuivi.

“Pour ma part, cela me tient à cœur de faire un marathon aujourd’hui. Je vais à la rencontre de 13 artisans différents. On parle de tout: d’un luthier, des céramistes, des fleuristes,…”

À ce jour, 2.852 professionnels détiennent la reconnaissance légale d’artisan, qui atteste du caractère manuel, authentique et artisanal de leur activité.

Éléonore Simonet a évoqué des possibles avancées pour protéger leur statut. “On cherche des pistes au quotidien pour promouvoir encore plus le label. J’ai même eu des pistes de réflexion sur un label européen”, a-t-elle avancé.

La ministre est également revenue sur son plan PME 2025, “encore dans l’attente de l’approbation au gouvernement”, qui vise à renforcer le statut social des indépendants et promouvoir la compétitivité pour les petites entreprises, afin “qu’elles aient accès aux marchés publics et aux financements alternatifs”.“Je souhaite que les artisans belges fleurissent”, a conclu Éléonore Simonet.

