Journée de fête pour marquer la fin du Ramadan

Pour la communauté musulmane, ce 21 avril, c’est l’aïd el-fitr. Et cette fête marque la fin Ramadan. Un moment célébré en famille et entre amis.

Un moment de partage et de tradition pour de nombreuses familles musulmanes. L’Aïd el-Fitr que l’on peut traduire par “la fête de la rupture du jeûne” a été fixée par l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), après la réunion du Conseil des théologiens hier soir. “C’est une journée de joie et de bonheur, c’est la fin du ramadan. C’est environ 30 jours et quand on se rapproche de l’été, c’est 18 – 19h de jeûne et puis quand c’est le jour de la délivrance, c’est avec toute la famille“. Une fête qui permet de garder un lien physique avec les gens et de renforcer les relations avec le reste de la communauté.

■ Un reportage de Marie-Noëlle Dinant, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli.