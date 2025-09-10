Passer la navigation
Jette : sauvetage de deux hommes sur l’échafaudage de l’église Saint-Pierre

Les pompiers sont intervenus ce matin vers 6 heures pour sauver deux personnes qui se trouvaient sur l’échafaudage de l’église Saint-Pierre de Jette, peut-on lire chez Bruzz. L’équipe d’escalade spécialisée des pompiers a pu descendre en toute sécurité les deux jeunes Jetteois de 20 et 30 ans.

Les pompiers sont intervenus avec un camion-échelle de 64 mètres et l’équipe d’escalade spécialisée « Sauvetage en conditions sûres », a expliqué à BRUZZ Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Les deux personnes ont été extraites de l’échafaudage en toute sécurité. L’intervention s’est terminée avec succès vers 7 heures ce matin. Il s’agissait d’un homme d’une vingtaine d’années et d’un homme d’une trentaine d’années, tous deux résidents de Jette. Les deux personnes avaient grimpé l’échafaudage de l’église pour une vidéo à destination des réseaux sociaux.

V.Lh. 

10 septembre 2025 - 10h01
Modifié le 10 septembre 2025 - 10h01
 

