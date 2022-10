Jette : des pro et anti-Good Move ont interpellé le conseil communal dans le calme

Deux interpellations citoyennes avaient été introduites au conseil communal, l’une demandant la suspension du plan de circulation dans la commune, l’autre son maintien. Les discussions se sont déroulées dans le calme, selon la bourgmestre Claire Vandevivere (LB).

La salle du conseil communal était bien remplie hier soir. De nombreux citoyens étaient présents. Au coeur des discussions : le dispositif jettois du plan Good Move, mis en place dans le quartier Lecharlier. Les auteurs des interpellations ont exposé leur point de vue.

Dans le débat qui a suivi, le groupe Ecolo-Groen a regretté la suspension à venir du dispositif moins de deux mois après sa mise en place, soutenant le maintien de la phase test, destinée à être évaluée. Pour rappel, la majorité jettoise a décidé de démonter au mois de novembre les deux filtres qui avaient été mis en place. “Au sein du collège, on reste sur un désaccord méthodologique à cet égard“, commente Bernard van Nuffel (Ecolo), Premier échevin.

La bourgmestre, Claire Van de Vivere, a rappelé qu’un processus d’objectivation et d’évaluation est dores et déjà lancé avec des comptages de flux et un questionnaire envoyé aux riverains. Les commerçants et les écoles seront également sondés, pour consulter le plus largement possible, sur les deux filtres, square Amnesty International et Longtin-Moranville. En fonction des résultats, la pertinence du plan sera réévaluée, nous confirme la bourgmestre Claire Vandevivere. “Nous espérons obtenir ainsi un maximum d’avis. On s’en remet à la démocratie“.

La zone avenue Jette/avenue Paul de Merten, jugée accidentogène, fera elle l’objet de mesures de sécurisation, a également annoncé la bourgmestre.

Interview de Hervé Doyen (Les Engagés), président du conseil communal de Jette, dans Le 12h30