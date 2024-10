“Le PS a gagné, je suis candidat bourgmestre à Schaerbeek”: Hasan Koyuncu répond à Audrey Henry

Situation toujours plus compliquée à Schaerbeek ce mardi matin.

Hasan Koyuncu (PS), premier en voix de préférence à Schaerbeek a rétorqué (avec ses soutiens) à Audrey Henry, qui réclame le mayorat: “les négociations continuent, le PS a gagné, je suis candidat bourgmestre“. Dans le même temps, les deux élus de la liste 1030 Ensemble précisent soutenir le MR, “un partenaire solide“, pour être l’un des deux axes majeurs de la majorité, avec le PS “incontournable“. Ils espèrent une majorité MR-Engagés – PS – 1030 Ensemble – LB.

Les deux élus indépendants soulignent qu’ils siégeront en tant qu’indépendants et n’apportent pas leur soutien à l’un ou l’autre au poste de bourgmestre, une question qui sera débattue entre les états-majors concernés.

■ Explications de Marine Guiet dans le 12h30

Audrey Henry, tête de liste MR-Les Engagés avait déclaré ce matin sur notre antenne “avoir 11 élus“ avec le soutien de l’indépendant de la liste 1030 Ensemble Sait Köse et revendiquait donc “plus que jamais” le poste de bourgmestre avec l’arrivée d’un nouveau co-listier dans ses rangs. Il s’agirait de la première force politique en nombre de sièges. Devançant désormais le PS, Mme Henry dit prendre la direction des négociations en vue de constituer une coalition. Mais Sait Köse et Georges Verzin, le deuxième élu et tête de liste 1030 Ensemble, affirment de leur côté soutenir un accord avec le MR, “un partenaire solide“, mais aussi le PS “incontournable“, avec l’appui de “Bernard Clerfay et ses troupes.”

“Je suis plus que jamais candidate bourgmestre à Schaerbeek”, annonce Audrey Henry @MR_officiel au micro de @grosfilley. “Je suis aujourd’hui la première force politique avec 11 élus”: https://t.co/NLQB3HyJeH pic.twitter.com/0L99ntgdI0 — BX1 – Actu (@BX1_Actu) October 15, 2024

Georges Verzin, conseiller communal libéral indépendant, a été élu aux élections communales ce 13 octobre avec 658 voix de préférence sur la liste 1030 ensemble, qui compte deux élus. Le deuxième élu de cette liste indépendante est Saït Koze, un ex-échevin schaerbeekois de la Liste du Bourgmestre, avec 442 voix de préférence.

Audrey Henry a lancé des invitations en direction du PS, d’Ecolo et de la Liste du Bourgmestre en vue de mener les premiers échanges, dans un premier temps en bilatéral, avec les formations démocratiques. La Team Fouad Ahidar et le PTB ne seront pas invités.

A Schaerbeek, la configuration politique issue du scrutin de dimanche a connu un bouleversement: la Liste du Bourgmestre Bernard Clerfayt a subi une sévère défaite, la reléguant à la cinquième place de l’échiquier avec 6 des 11 sièges récoltés en 2018. C’est le PS qui était sorti en tête avec 10 sièges et 19,2% des voix, devant le cartel MR-Les Engagés (10 sièges mais 18,2%) et Ecolo-Groen (9 sièges, -1) qui a limité la casse (-1,8%). Quatrième, la liste PTB-PVDA conservera ses six sièges. La Team Fouad Ahidar en a décroché tout autant. La liste du libéral social Georges Verzin “1030 Ensemble” a obtenu deux sièges dont celui qu’elle vient de perdre, la N-VA, aucun.

Plusieurs combinaisons sont possibles à Schaerbeek. La question de savoir si Hasan Koyuncu (PS) ou Audrey Henry (MR) sera bourgmestre est centrale. Mais au rayon des jeux politiques, on pourrait même imaginer, à l’instar de la situation à Ixelles, que Vincent Vanhalewyn (Ecolo) réclame le maïorat en cas de coalition avec Ecolo.