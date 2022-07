“Je découvre l’art moderne”, le livre pour initier les enfants à cet art

Comment expliquer l’art moderne aux enfants ? C’est l’objectif que s’est donné l’artiste Guillaume Bottazi au travers de son nouvel ouvrage. Il est venu en parler sur le plateau du 12h30.

Le livre se veut facile d’accès et ludique “même pour les parents, parce que tout le monde ne connait pas toujours l’Art Moderne. L’objectif est que l’enfant appréhende mieu le sujet, en évoquant de grands maitres belges, comme Magritte”, explique Guillaume Bottazi, l’auteur de l’ouvrage. “Tout au long du livre, il y a des ateliers à faire à l’intérieur et à l’extérieur, qui permettent de voyager dans le monde de l’art tout en s’amusant et intégrant des informations qui vont participer au développement de leur identité personnelle”.

► VOIR AUSSI | Mont des Arts : les collections d’art moderne (20/05/2022)

Le type de narration choisi est particulière. L’auteur et artiste s’adresse directement aux jeunes lecteurs. Il leur explique notamment en quoi consiste son métier et comment à eux aussi peuvent s’essayer à la création artistique. “L’ouvrage est très riche en contenu et en même temps, il fallait être simple pour qu’ils comprennent les notions, pour qu’ils puissent eux même préparer leur propre exposition”, détaille encore Bottazi.

■ Une interview de Guillaume Bottazi, au micro du 12h30.