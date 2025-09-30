Jacqueline Galant a libéré les subventions à BX1 après la réduction de moitié du parachute doré

La ministre des Médias Jacqueline Galant (MR) a débloqué le versement du solde de subventions à BX1 après la réduction de moitié de l’indemnité de départ versée à son directeur général, Marc de Haan, après 40 ans de carrière, a-t-elle annoncé mardi.

La révélation en juin dernier dans la presse d’une indemnité de départ de 550.000 euros avait suscité un vif émoi auprès des travailleurs du média de proximité bruxellois. L’annonce était tombée alors que la majorité MR-Engagés venait juste d’annoncer une profonde réforme des médias de proximité, imposant notamment un gel du financement accordé au secteur. Interloquée par la hauteur de l’indemnité, la ministre avait annoncé bloquer le versement du solde des subventions encore dues par la FWB au média bruxellois. “Si un média de proximité a les moyens d’octroyer un tel parachute doré à ses dirigeants, il n’a pas besoin des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles”, avait-elle fustigé à l’époque.

Face à tout ce tumulte, l’indemnité a finalement été divisée de moitié, BX1 s’engageant dans la foulée à réformer ses règles de gouvernance et à lancer un appel à candidatures tant interne qu’externe pour pourvoir au remplacement de M. de Haan. Interrogée sur ce dossier mardi en commission du parlement par le député Olivier Maroy (MR), Jacqueline Galant a salué ces changements, précisant toutefois n’avoir accepté de dégeler le solde des subsides qu’avec une “vigilance particulière”. “Je demeurerai pleinement attentive à la mise en œuvre (des changements annoncés”, a-t-elle averti. Selon la ministre, Marc de Haan -qui a quitté ses fonctions à la mi-septembre- est finalement parti avec une indemnité de sortie de 280.000 euros. “C’est un montant qui reste significatif pour un départ qui reste volontaire…”, a-t-elle souligné.

Belga